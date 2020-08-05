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Россияне назвали основные причины увольнения с работы

Большинство россиян уходят с работы из-за того, что недовольны размером своей зарплаты, свидетельствуют результаты опроса сервиса по подбору персонала «Работа.ру», передает «РИА Новости». Исследование проводилось в августе, в нем участвовали 3,5 тыс. человек.

По словам 31% респондентов, главной причиной их увольнения стала неготовность работодателя повысить зарплату. Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.

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Желание работать ближе к дому может стать главным мотивом увольнения для 10%, желание уделять больше времени семье — для 7%. Сменить работу из-за конфликтов или желания переехать могли бы только 4% опрошенных россиян.

В июле результаты исследования того же сервиса и мессенджера Viber, в котором участвовали более 4,6 тыс. пользователей «Работы.ру» и 2,6 тыс. — Viber, показали, что признаками идеальной работы для россиян являются высокая зарплата, стабильность и хороший коллектив. Кроме того, в пятерку признаков «работы мечты» вошли комфортные условия труда и удобное расположение.

Теги: увольнение, зарплата, работа, опрос
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