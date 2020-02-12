СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

Следственный комитет начал служебную проверку после того, как тюменские СМИ опубликовали видео застолья с участием сотрудников правоохранительных органов, в ходе которого звучит приветствие «Жизнь ворам!»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Управление Следственного комитета (СК) по Тюменской области начало служебную проверку в отношении своих сотрудников, запечатленных на опубликованном местными СМИ видео, сообщили РБК в пресс-службе управления.

12 февраля издание «Новый день» (НД) опубликовало видеозапись застолья, в котором, по данным НД, принимали участие следователь тюменского областного управления СК Рафик Аглиулин, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД по Тюменской области Алексей Ушатый и его заместитель Артур Рузеев. Портал «Тюмень Онлайн» отмечает также, что на видео можно увидеть человека, похожего на руководителя отдела по расследованию особо важных дел тюменского управления СК Игоря Деева.

По данным источника «Нового дня», близкого к правоохранительным органам, застолье организовал Аглиулин, отмечавший присвоение ему звания майора. Видеозапись же, по данным издания, сделал неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности Денис Девкин. Делая селфи с сотрудниками правоохранительных органов, он произносит «Жизнь ворам! АУЕ».

Аббревиатура АУЕ («арестантский уклад един») является частью криминального сленга и используется в качестве приветствия у заключенных, живущих «по понятиям». Участники сообщества АУЕ популяризуют уголовный образ жизни, выступают за признание авторитетов уголовного мира и тюремных схем поведения в повседневной жизни.

Позднее Девкин заявил «Комсомольской правде», что пошутил. «Был выпивший. Увидел малознакомых сотрудников: хотел поздравить, потом сказал в шутку: «АУЕ, жизнь ворам!» Имел в виду: парни — молодцы, чистый город стал без бандитов. Я и сказал в шутку: «АУЕ, жизнь ворам». Сотрудники сделали замечание и выгнали!» — сообщил он.