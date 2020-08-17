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Пандемия коронавируса ,  
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NYT узнала о росте спроса на пластические операции на фоне пандемии в США

Пациенты клиник объясняли желание сделать операцию в пандемию тем, что в период ограничений процесс их восстановления может пройти незаметно для окружающих из-за соблюдения дистанции и ношения масок
Фото: Bernadett Szabo / Reuters
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В США во время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, резко вырос спрос на пластические операции, сообщает The New York Times.

Газета приводит сообщения пластических хирургов. Как рассказала врач Диана Александр, в течение этого лета она сделала максимальное количество подтяжек лица за все время своей работы. По ее словам, с 18 мая до конца июля она провела 251 хирургическое вмешательство. «Практически каждый пациент, который хотел сделать подтяжку лица, говорил: «Я использовал Zoom для звонков и я не знаю, что произошло, но я выглядел ужасно», — рассказала Александр.

По словам другого врача Эми Олдерман, у нее нет ни одной незаполненной минуты в расписании, а график операций расписан до сентября.

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Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Одна из пациенток Александр рассказала, что задумывалась над улучшением своего лица давно, однако, по ее мнению, пандемия оказалась лучшим временем для этого. По словам женщины, в период ограничений, введенных из-за вируса, а также из-за того, что многие носят маски, она легко может скрыть следы операции на лице до тех пор, пока они не пройдут.

Некоторые пластические хирурги сообщали, что их пациенты за время пандемии улучшили свою физическую форму, так как имели на это больше времени, чем обычно, и теперь намерены привести свое лицо в соответствие с телом.

Президент Американского общества пластических хирургов Линн Джефферс подтвердила, что сейчас спрос на такие операции выше, чем обычно, но подчеркнула, что не знает, как долго это продлится.

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США занимают первое место в мире по количеству заражений коронавирусом (5,4 млн), а также по числу смертей (170 тыс.). Штаты принимают меры для сдерживания распространения инфекции в зависимости от эпидемиологической ситуации на своей территории.

В конце июля президент Дональд Трамп сообщил, что ситуация с заболеваемостью в стране может ухудшиться и призвал граждан носить маски в случае, если они не смогут соблюдать социальную дистанцию. Сам Трамп впервые надел маску на публике 12 июля.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, пластическая хирургия
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