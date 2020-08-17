NYT узнала о росте спроса на пластические операции на фоне пандемии в США

Пациенты клиник объясняли желание сделать операцию в пандемию тем, что в период ограничений процесс их восстановления может пройти незаметно для окружающих из-за соблюдения дистанции и ношения масок

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В США во время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, резко вырос спрос на пластические операции, сообщает The New York Times.

Газета приводит сообщения пластических хирургов. Как рассказала врач Диана Александр, в течение этого лета она сделала максимальное количество подтяжек лица за все время своей работы. По ее словам, с 18 мая до конца июля она провела 251 хирургическое вмешательство. «Практически каждый пациент, который хотел сделать подтяжку лица, говорил: «Я использовал Zoom для звонков и я не знаю, что произошло, но я выглядел ужасно», — рассказала Александр.

По словам другого врача Эми Олдерман, у нее нет ни одной незаполненной минуты в расписании, а график операций расписан до сентября.

Одна из пациенток Александр рассказала, что задумывалась над улучшением своего лица давно, однако, по ее мнению, пандемия оказалась лучшим временем для этого. По словам женщины, в период ограничений, введенных из-за вируса, а также из-за того, что многие носят маски, она легко может скрыть следы операции на лице до тех пор, пока они не пройдут.