Россиянин вернет государству ₽930 тыс. за отказ служить по контракту

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Житель Камышлова в Свердловской области вернет государству 930 тыс. руб. за отказ служить в ВС России на коммерческой основе, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Камышловский районный суд счел, что 28-летний мужчина сорвал контракт с Минобороны и должен заплатить сумму, потраченную ведомством на его боевую подготовку.

В 2017 году молодой человек заключил договор с Минобороны об обучении по программе военной подготовки в центре при Уральском федеральном университете, а также о дальнейшем прохождении военной службы по контракту. Через пять лет и три месяца его отчислили, так как он отказался заключать контракт о дальнейшем прохождении военной службы.

«Суд исковые требования удовлетворил в полном объеме. Взыскал с гражданина в доход федерального бюджета 929 912 руб. — средства, затраченные на обучение, а также госпошлину в размере 23 598 руб.», — говорится в сообщении.

Ответчик с иском согласился. Решение суда в законную силу не вступило.