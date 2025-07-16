В России выросла заболеваемость взрослых менингококковой инфекцией

Вакцинация: когда и от чего прививаться

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

С начала 2025 года в России зарегистрировано уже 1,2 тыс. случаев заражения менингококком — это вдвое больше, чем за весь 2024 год. Об этом заявил внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Если в 2024 было чуть больше 600 случаев, то за пять месяцев 2025 года это уже больше 1 200 случаев, и в основном за счет взрослого населения», — сказал Чуланов на думском совещании по охране здоровья.

Он отметил, что ранее эта инфекция в основном встречалась среди детей, сейчас же чаще заражаются взрослые, при этом повышен риск летального исхода

Чуланов подчеркнул, что ситуация отчасти связана с заболеваемостью среди трудовых мигрантов, приехавших в Россию.

В мае в Рязанской области выявили случаи менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра.

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое менингококком. Регулируется проведением профилактических прививок.

Заражение происходит воздушно-капельным путем — как от человека с dыраженными проявлениями болезни, так и от бессимптомного носителя.

В 10–30% случаев развивается менингококковый назофарингит (воспаляются слизистые оболочки носа и глотки), протекающий как острое респираторное заболевание или ангина. Меньше чем у 1% заболевших развиваются более тяжелые формы — менингит, менингоэнцефалит.

Также большом интервью РБК Приморье врач-эпидемиолог Ирина Ряховская рассказала, чем опасна корь и о том, как распознать и предотвратить заболевание.