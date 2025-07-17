Суд назначил дату приговора телеведущей Курбангалеевой

Фарида Курбангалеева (Фото: Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации)

Второй западный окружной военный суд 18 июля, как ожидается, вынесет приговор по делу экс-телеведущей Курбангалеевой (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов), сообщил адвокат второго фигуранта — Алексея Барановского (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) — Наталья Исаулова «РИА Новости».

«В пятницу стороны перейдут к прениям сторон и будет постановлен приговор», — сказала Исаулова.

Накануне начались слушания по делу экс-телеведущей. Сторона гособвинения заявила в суде, что видеоролики Курбангалеевой вызывают у россиян «чувство тревоги и страха».

В июле 2024 года Минюст России признал экс-ведущую иноагентом — это обосновывалось ее высказываниями против военной операции на Украине: распространяла «недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, участвовала в создании материалов других иноагентов.

Позднее в ведомстве заявили о работе журналистки над проектом, финансируемым спецслужбами Великобритании. В октябре того же года Курбангалееву объявили в международный розыск.

В России экс-ведущая арестована заочно, также находится в розыске. В мае суд Праги, где Курбангалеева проживает с 2018 года, отказался экстрадировать ее.

Курбангалеева — уроженка Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». До 2014-го была ведущей программы «Вести» на «Россия 1». Ведет собственный канал на YouTube, а уголовные дела в России считает «высосанными из пальца».