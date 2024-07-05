Мошенники придумали схему обмана с внутренней валютой Telegram

Мошенники пользуются тем, что Apple и Google при покупке Telegram Stars взимают комиссию, и предлагают пользователям обойтись без нее. При этом мессенджер субсидирует рекламу, что делает эту комиссию нулевой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После запуска в Telegram внутренней валюты Stars появились мошенники, которые предлагают покупать ее неофициальным способом, сообщают «Известия» со ссылкой на российскую компанию по борьбе с киберугрозами F.A.C.C.T.

6 июня основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что Stars будут использоваться для оплаты услуг в мини-приложениях. Купить их можно в магазинах приложений на Android и iOS, но Apple и Google взимают комиссию 30% при покупке Stars. Однако Telegram субсидирует рекламу, приобретенную с помощью этого средства платежей, благодаря чему комиссия становится нулевой. Создатели мини-приложений могут конвертировать полученные Stars в криптовалюту мессенджера Ton через платформу Fragment. 2 июля вышло обновление Telegram, в котором у пользователей появилась возможность покупать контент в каналах, оплачивая его Stars.

Мошенники решили воспользоваться тем, что магазины приложений на смартфонах берут комиссию, и стали предлагать покупку телеграм-валюты без нее, напрямую у частников. Руководитель Digital Risk Protection F.A.C.C.T. Евгений Егоров рассказал, что с 16 мая были зарегистрированы 23 доменных имени, созвучных с Telegram и Stars или Ton и Stars, а также четыре канала и чат-бот в Telegram.

«Часть [из них] была зарегистрирована для последующей перепродажи либо просто содержит информацию о Telegram Stars. Это касается и каналов, и ботов в самом мессенджере. Но некоторые аккаунты уже предлагают помощь в покупке «звезд», — сказал Егоров.

Он предупредил, что покупка Stars в мессенджере не дает никаких гарантий; кроме того, мошенники могут предлагать какие-то бонусы в обмен на подключение своего криптокошелька с подписанием вредоносных транзакций для вывода средства. Также могут создаваться скам-токены (то есть похожие на настоящие, но фальшивые).

В прошлом году Telegram запустил свой криптовалютный кошелек, с тех пор мошенники активно атакуют русскоязычных пользователей мессенджера, сейчас известно более 40 схем с разными сценариями и легендами, рассказал «Известиям» ведущий кейс-аналитик ГК InfoWatch Эликс Смирнов.