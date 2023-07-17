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Как выглядит пробка из Херсонской области в Крым. Видео

Появились кадры с пробкой в Херсонской области в Крым

Как выглядит пробка из Херсонской области в Крым. Видео
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На въезде в Крым из Херсонской области образовались пробки. В них стоят и легковые и грузовые автомобили. Очередь на въезд выстроилась от поселка Новоалексеевка до поселка Муравейник (длина порядка 15 км), следует из данных Google Мaps). Для сокращения пробки на границе двух регионов отменили паспортный контроль, сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо. «Будут запускать всех без особой проверки. В обратную сторону, конечно же, будут, но они будут полностью формально минимизированы, чтобы быстрее все это происходило», — говорил он.

Маршрут в Крым через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР стал актуальным после взрыва на Крымском мосту, который произошел ночью 17 июля. Из-за него через мост было приостановлено автомобильное движение. Власти новых регионов уже отменили комендантский час в районе сухопутного маршрута, чтобы машины могли быстрее проезжать.

Теги
пробки Крым Херсонская область Крымский мост
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