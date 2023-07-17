На границе Крыма и Херсонской области отменили паспортный контроль

Сальдо сообщил об отмене паспортного контроля при выезде из Крыма в Херсонскую область

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На выезде из Крыма, где утром произошел взрыв на Крымском мосту, в Херсонскую область отменили паспортный контроль, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Будут запускать всех без особой проверки. В обратную сторону, конечно же, будут, но они будут полностью формально минимизированы, чтобы быстрее все это происходило», — сказал Сальдо (цитата по ТАСС).

По его словам, административную границу водители проходят быстро, а на территории Херсонской области есть блокпосты, которые контролируют «возможные диверсионные проявления».

«С военной комендатурой мы оговорили, там ограничения для транзитного транспорта сведены до минимума и пробка уже рассосалась», — уточнил врио главы региона.

Взрыв на Крымском мосту произошел около 3:00 ночи 17 июля. После взрыва один легковой автомобиль врезался в конструкцию моста, находящиеся в нем супруги из Белгородской области Алексей и Наталья Кулик погибли, ехавшая с ними дочь пострадала.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что атака была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК России).

Автомобильное и железнодорожное движение по мосту приостановили, а также движение паромов между Кубанью и Крымом. Движение по железнодорожной части моста было восстановлено к 9:00. Власти предложили альтернативный маршрут от Таганрога Ростовской области через Мариуполь ДНР, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области.