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Экипаж разбившегося в Греции Ан-12 сообщал о пожаре в двигателе

Управление гражданской авиации описало происходившее с самолетом, который вез мины из Сербии в Бангладеш, с момента входа в воздушное пространство Греции до катастрофы. Погибли все восемь членов экипажа
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Разбившийся накануне в Греции украинский военно-транспортный самолет Ан-12 незадолго до крушения докладывал о пожаре в двигателе, сообщило греческое Управление гражданской авиации (УГА).

По его информации, самолет вошел в воздушное пространство страны в 22:09 по местному времени. В 22:37 он сообщил в центр управления воздушным движениям, что из-за возникшей проблемы не сможет проследовать до конечной точки маршрута и вернется в аэропорт вылета. В 22:42 экипаж доложил диспетчерам о пожаре в одном из двигателей, после чего УГА объявило режим ЧС и «инициировало все необходимые процедуры». В 22:45 с самолета сообщили, что готовятся к экстренной посадке, аэропорт в Кавале в восточной части Греции сразу же разрешил посадку, но спустя две минуты воздушное судно пропало с радаров.

Самолет разбился возле села Палеохори к западу от Кавалы. Он летел из сербского города Ниш в Дакку. По словам министра обороны Сербии Небойши Стефановича, машина перевозила 11,5 т сербского оружия, в том числе осветительных и учебных мин. По пути самолет должен был совершить посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмадабаде. Предположения о том, что Ан-12 вез оружие на Украину, Стефанович опроверг, отметив, что с 2016 года разрешений на ввоз оружия из Сербии на Украину или в Россию не выдавалось.

На борту было восемь членов экипажа, все они погибли, рассказал министр. Эту информацию впоследствии подтвердил гендиректор авиакомпании «Меридиан», которой принадлежал самолет. По его словам, все погибшие были украинцами.

Появилось видео с места крушения украинского самолета в Греции
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Спасатели обнаружили обломки воздушного судна. Греческие СМИ писали, что на месте крушения был обнаружен белый порошок, но вечером в воскресенье спасательные службы сообщили, что не нашли опасных веществ. Спасатели извлекли тело одного погибшего и нашли тело второго.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Греция авиакатастрофа Ан-12 крушение самолета
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