СК возбудил дело из-за пропажи вертолета на Камчатке

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи вертолета на Камчатке, сообщило РБК Восточное следственное управление на транспорте.

Дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, вертолет Robinson RA-07350 вылетел в 12:22 по местному времени (3:22 мск) по маршруту: поселок Мильково — Долина гейзеров — кальдера вулкана Узон. Он мог выполнять экскурсионный полет с двумя пассажирами на борту.

В назначенное время пилот не вышел на связь с госкорпорацией по организации воздушного движения. Пока местонахождение вертолета неизвестно.

Пилотом вертолета был 25-летний российский биатлонист Игорь Малиновский, передали ТАСС и «Пятый канал». Судно принадлежит частной компании «Взлет» отца спортсмена Владимира Малиновского, сообщил Telegram-канал Baza.

«С наступлением светлого времени суток для проведения поисковых мероприятий будет задействован вертолет Ми-8 МЧС России с личным составом, дежурная смена региональной поисково-спасательной базы на самолете Ан-26, а также вертолет территориального центра медицины катастроф», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.