Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии

Фото: СК РФ

В Мирнинском районе Якутии совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson, сообщили РБК в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 июля. Пилот и один пассажир получили травмы, вертолет получил повреждения.

СК начал проверку и устанавливает причины аварии.

В мае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродром города Могочи Забайкальского края и загорелся. Один человек погиб, еще пятерых госпитализировали. В правительстве региона сообщили, что вертолет перевозил людей после тушения лесных пожаров. Источник ТАСС называл среди приоритетных версий ЧП отказ техники и ошибку экипажа.

В конце июня Ми-8 совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда в Якутии. В момент происшествия на борту были три члена экипажа. Следователи завели дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта).