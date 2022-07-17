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При пожаре в больнице под Тверью погиб человек

В наркологическом отделении центральной районной больницы города Конаково Тверской области произошел пожар, в результате погиб один человек, передает ТАСС со ссылкой на пожарно-спасательную службу района.

«Был пожар в больнице, один человек погиб, других пострадавших нет», — сообщил представитель службы.

Причины и общую площадь пожара спасатели не назвали, возгорание уже потушили.

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В ночь со 2 на 3 июля пожар на площади 50 кв. м произошел в Москве на первом этаже здания, где находится частная наркологическая клиника. В результате происшествия погибла пациентка клиники 1974 года рождения еще трое мужчин 1972, 1964 и 1976 годов рождения пострадали, их госпитализировали. Всего в медицинском учреждении находились девять пациентов, восьмерых удалось спасти. Прокуратура установила, что возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). По этим статьям грозит до трех и до пяти лет тюрьмы соответственно.

Теги
Пожар Тверская область Больница
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