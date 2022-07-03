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Прокуратура назвала причины пожара в наркологической клинике в Москве

Причиной пожара в наркологической клинике на севере Москвы, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем, сообщает столичная прокуратура. 

Ведомство также уточнило, что при пожаре погибла пациентка клиники 1974-года рождения.

Пожар площадью 50 кв. м на первом этаже здания, где находится частная наркологическая клиника, произошел ночью со 2 на 3 июля. По данным ТАСС, в клинике на момент пожара находились восемь пациентов помимо погибшей: шесть человек спасли через окна, еще двоих спасли звенья газодымозащитников. После осмотра медики признали пострадавшими троих мужчин 1972-го, 1964-го и 1976-го годов рождения, их госпитализировали.

Теги
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