СК возбудил дело после пожара в московской наркологической клинике

По результатам доследственной проверки столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает ведомство в Telegram.

За причинение смерти по неосторожности может грозить до трех лет лишения свободы. По второй статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Пожар площадью 50 кв. м на первом этаже здания, где находится частная наркологическая клиника, произошел ночью со 2 на 3 июля. В результате происшествия погибла пациентка клиники 1974-го года рождения и пострадали трое мужчин 1972-го, 1964-го и 1976-го годов рождения, их госпитализировали.

По информации ТАСС, в клинике на момент пожара находились восемь пациентов помимо погибшей: шесть человек спасли через окна, еще двоих спасли звенья газодымозащитников.

Столичная прокуратура называла причиной возгорания неосторожное обращение с огнем.