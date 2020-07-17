Синод РПЦ сменил главу Перервинской семинарии из-за нарушений в пандемию
Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение освободить от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина, который нарушил порядок богослужений во время пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованных журналах Синода.
«Освободить протоиерея Владимира Чувикина от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии, с выражением благодарности за понесенные труды», — говорится в сообщении.
На его место назначили сотрудника учебного комитета РПЦ иеромонаха Аполлинария (Панина).
Патриарх Кирилл отстранил протоиерея Чувикина от должностей настоятеля храмов патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря в Москве и ректора Перервинской духовной семинарии в начале мая. В указе патриарха говорилось, что такое решение было принято из-за нарушений порядка совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения. В документе отмечалось, что Чувикин отстраняется до выяснения всех обстоятельств произошедшего.