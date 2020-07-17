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Пандемия коронавируса ,  
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Синод РПЦ сменил главу Перервинской семинарии из-за нарушений в пандемию

Протоиерей Владимир Чувикин был ректором семинарии с момента ее открытия летом 2001 года. В мае его отстранили от должностей настоятеля храмов патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря и ректора семинарии
Владимир Чувикин
Владимир Чувикин (Фото: Перервинская духовная семинария)

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение освободить от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерея Владимира Чувикина, который нарушил порядок богослужений во время пандемии COVID-19. Об этом говорится в опубликованных журналах Синода.

«Освободить протоиерея Владимира Чувикина от должности ректора Николо-Перервинской духовной семинарии, с выражением благодарности за понесенные труды», — говорится в сообщении.

На его место назначили сотрудника учебного комитета РПЦ иеромонаха Аполлинария (Панина).

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Патриарх Кирилл отстранил протоиерея Чувикина от должностей настоятеля храмов патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря в Москве и ректора Перервинской духовной семинарии в начале мая. В указе патриарха говорилось, что такое решение было принято из-за нарушений порядка совершения богослужений в период Страстной седмицы и Светлого Христова Воскресения. В документе отмечалось, что Чувикин отстраняется до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как отмечалось в циркулярном письме управляющего делами патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на сайте РПЦ 11 апреля, церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье — с 13 по 19 апреля — должны были проходить без прихожан в связи с требованием санитарных властей.

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Позднее патриарх Кирилл на фоне распространения коронавируса издал распоряжение «Об ответственности за несоблюдение указаний, направленных на ограничение распространения коронавирусной инфекции». В документе говорилось, что если несоблюдение распоряжений священноначалия повлечет за собой заражение коронавирусом с последующей смертью, то виновный может быть привлечен к церковному суду, а в некоторых случаях — к церковно-административной ответственности «в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью».

Перервинское духовное училище при патриаршем подворье в Николо-Перервинском монастыре в Москве было открыто в марте 2000 года. В июле 2001-го решением Синода РПЦ училище было преобразовано в семинарию с пятилетним сроком обучения. Все это время позицию ректора семинарии занимал протоиерей Владимир Чувикин.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Синод, РПЦ, смена руководства
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