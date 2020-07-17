Рособрнадзор ответил на претензии школьников к сложности ЕГЭ по химии

Организаторов ЕГЭ по химии обвинили в слишком сложных заданиях, которые требуют подготовки по вузовским учебникам

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Анализировать и обсуждать претензии родителей и выпускников к заданиям ЕГЭ по химии можно будет после получения результатов экзамена. Так в Рособрнадзоре ответили на обращение по поводу слишком сложных заданий, которые были предложены выпускникам.

«Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали. После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года», — цитирует ответ пресс-службы ведомства «Интерфакс».

Чиновники заявили, что сложность заданий была адекватной и соответствовала школьной программе, а для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно.

ЕГЭ по химии состоялся 16 июля, в Рособрнадзоре отчитались, что экзамен прошел штатно, в нем участвовали около 90 тыс. человек.