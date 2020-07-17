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Рособрнадзор ответил на претензии школьников к сложности ЕГЭ по химии

Организаторов ЕГЭ по химии обвинили в слишком сложных заданиях, которые требуют подготовки по вузовским учебникам
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Анализировать и обсуждать претензии родителей и выпускников к заданиям ЕГЭ по химии можно будет после получения результатов экзамена. Так в Рособрнадзоре ответили на обращение по поводу слишком сложных заданий, которые были предложены выпускникам.

«Результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда мы увидим, как участники его реально сдали. После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведен содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года», — цитирует ответ пресс-службы ведомства «Интерфакс».

Чиновники заявили, что сложность заданий была адекватной и соответствовала школьной программе, а для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно.

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Фото: Ольга Юмашева / VK

ЕГЭ по химии состоялся 16 июля, в Рособрнадзоре отчитались, что экзамен прошел штатно, в нем участвовали около 90 тыс. человек.

Однако позже на сайте Change.org появилась петиция, в которой говорилось, что задания на экзамене были рассчитаны на вузовский уровень подготовки и не соответствовали демо-версиям, по которым готовились школьники. «Задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков. Чтобы успешно сдать экзамен по химии, недостаточно знать на отлично школьную программу. Необходимо знать, и не только понаслышке, учебники высшей школы: Некрасова, Глинки, Алексеева, Чичибабина, Крешкова и других авторов. Утверждать, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на среднего школьника — лицемерие», — написали авторы обращения.

На момент подготовки этого материала петицию подписали 2949 человек.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в 2020 году ЕГЭ был перенесен. Новое расписание экзаменов Минпровещения опубликовало 17 июня, они проходят с 3 по 23 июля.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ЕГЭ, химия, Рособрнадзор
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