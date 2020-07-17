Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

Начальника ИК-2 строго режима и его экс-заместителя заподозрили в пособничестве терроризму. По версии следствия, они за денежное вознаграждение помогали созданному на территории колонии террористическому сообществу

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Видео: ФСБ России

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Также уголовное дело возбуждено в отношении его бывшего заместителя Артура Цамаева. Обоим инкриминируют ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК (пособничество руководству террористическим сообществом). В отношении Цамаева также возбудили дело по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК (получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах).

Как сообщила Петренко, Батаев задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Цамаев уже содержится под стражей. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.