Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Также уголовное дело возбуждено в отношении его бывшего заместителя Артура Цамаева. Обоим инкриминируют ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК (пособничество руководству террористическим сообществом). В отношении Цамаева также возбудили дело по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК (получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах).
Как сообщила Петренко, Батаев задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Цамаев уже содержится под стражей. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.