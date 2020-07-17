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Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

Начальника ИК-2 строго режима и его экс-заместителя заподозрили в пособничестве терроризму. По версии следствия, они за денежное вознаграждение помогали созданному на территории колонии террористическому сообществу
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Видео

Также уголовное дело возбуждено в отношении его бывшего заместителя Артура Цамаева. Обоим инкриминируют ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК (пособничество руководству террористическим сообществом). В отношении Цамаева также возбудили дело по п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК (получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах).

Как сообщила Петренко, Батаев задержан, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Цамаев уже содержится под стражей. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

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По данным следствия, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой исправительной колонии № 2 строго режима, где работали Батаев и Цамаев, создал на территории колонии террористическое сообщество «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма». После освобождения в 2015-м Гасанов объявил себя руководителем незаконного вооруженного формирования, действовавшего в Дагестане. В конце марта того же года он были ликвидирован силовиками в Хасавюрте.

«Поддерживая цели и задачи вышеуказанного террористического сообщества, в его состав в период с середины 2013-го по 16 декабря 2019 года на территории исправительной колонии вошли более 100 осужденных лиц», — сообщила Петренко.

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Батаев и Цамаев, по версии СК, за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям указанного террористического сообщества. В частности, под их надзором в колонию проносились мобильные телефоны, планшеты, экстремистская литература, аудио- и видеоматериалы, а также другие запрещенные предметы и вещества. «Также участников сообщества заблаговременно информировали о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах», — отметила Петренко.

О раскрытии террористического сообщества на территории исправительной колонии № 2 в Калмыкии, в состав которого входили более ста человек, Следственный комитет сообщил в декабре прошлого года. Тогда фигурантами дела были названы 22 человека, из которых пятерых задержали, а остальные уже находились в местах лишения свободы по другим делам. Имена Батаева и Цамаева тогда не упоминались.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Калмыкия, исправительная колония, пособничество, терроризм
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