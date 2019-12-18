СК сообщил о раскрытии в колонии группы террористов из 100 заключенных

СК сообщил о раскрытии в колонии группы террористов из 100 заключенных

По данным Следственного комитета, руководство колонии за деньги оказывало членам сообщества террористов «общее покровительство». По делу задержаны пять человек

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК) объявил о раскрытии террористического сообщества, в состав которого входили более ста человек. При этом создана группа была из числа заключенных одной из исправительных колоний Калмыкии (ФКУ ИК-2) и действовала непосредственно на ее территории.

«Поддерживая его [террористического сообщества] цели и задачи, в его состав в период с 2013 года по настоящее время на территории исправительной колонии вошли более ста осужденных лиц. При этом руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что в рамках возбужденного по ст. 205.4 УК («Организация террористического сообщества и участие в нем») дела прошел обыск в служебном кабинете первого заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Калмыкии.

Фигурантами по делу названы 22 человека, из которых пятеро задержаны, а остальные уже находятся в местах лишения свободы (по другим делам), в том числе в ИК-2 Калмыкии.

«Следствием принимаются активные меры для установления других участников преступления. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников республиканского УФСИН», — отмечается в сообщении СК.