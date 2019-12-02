В Дагестане задержали двух подозреваемых в пособничестве боевикам

В Дагестане задержали двух подозреваемых в пособничестве боевикам

В Махачкале правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в пособничестве членам бандподполья. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан в Instagram.

Согласно сообщению, 46-летнего Джабраила Ибнухаджарова и 29-летнего Магомедгаджи Магомедова задержали 28 ноября. Их подозревают в пособничестве группировке Рустама Асельдерова, который присягнул на верность «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) и был ликвидирован в 2016 году.

По данным регионального МВД, при обыске в доме Ибнухаджарова были найдены боеприпасы и оружие.

В отношении Ибнухаджарова завели дело по ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).