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Британская принцесса тайно вышла замуж за итальянского девелопера

Закрытая церемония прошла в Виндзорском замке, где бабушка и дедушка принцессы Беатрис — королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп — находились на самоизоляции из-за коронавируса
Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис
Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис (Фото: Peter Byrne / PA / AP)

Член королевской семьи Великобритании, принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом сообщает Daily Mail.

Закрытая церемония состоялась в Виндзорском замке. На ней в том числе присутствовали родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара, а также британская королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп, которые приходятся Беатрис бабушкой и дедушкой. Герцог Эндрю — их третий ребенок и второй сын. Всего в королевской семье четверо детей.

«Сегодня пара обменялась клятвами в Королевской часовне Всех Святых на территории дома принца Эндрю и Сары в Королевской ложе в Виндзорском парке», — пишет издание.

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По его информации, свадьба 31-летней принцессы Беатрис должна была состояться 29 мая в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, куда были приглашены 150 человек, а в саду Букингемского дворца был запланирован роскошный прием. Но из-за пандемии коронавируса COVID-19 было принято решение перенести церемонию на более поздний срок.

Беатрис и Эдоардо обручились в Италии в прошлом году. У Моцци, который имеет итальянское и британское гражданство, есть сын от предыдущих отношений. Девелопер является сыном Никки Шейл и графа Алессандро Мапелли Моцци, который выступал за Великобританию в горнолыжных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 1972 года в Саппоро. Они расстались, когда Эдоардо был еще ребенком, а вторым мужем Никки Шейл стал Кристофер Шейл, близкий друг бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Кристофер умер от сердечного приступа на фестивале в Гластонбери в 2011 году.

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Как сообщает Daily Mail, Беатрис и Эдоардо в последнее время находились на самоизоляции вместе с Никки Шейл в своем загородном доме за £1,5 млн возле Чиппинг-Нортона. Решение провести церемонию в Виндзорском замке было принято, вероятнее всего, из-за того, что там самоизолировались королева Елизавета II и ее супруг Филипп.

Газета The Sun пишет, что на свадебной церемонии присутствовали около 20 гостей, включая королеву Великобритании, герцога Эдинбургского и близких родственников. Подруга молодоженов рассказала изданию, что церемония была организована именно 17 июля в Виндзорском замке, что Елизавета II смогла лично присутствовать на свадьбе внучки до отъезда из Виндзора в свою частную резиденцию Балморал, расположенную в Шотландии, в конце месяца.

Как отмечает газета, 36-летний Мапелли Моцци является основателем и исполнительным директором компании Banda Property, занимающейся девелопментом и дизайном интерьера. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне. По данным LinkedIn, компания построила более 37 тыс кв. м недвижимости в британской столице, а общая стоимость застройки составила почти £700 млн (около $865 млн). В феврале этого года Evening Standard писала, что точно определить состояние Мапелли Моцци в настоящее время невозможно.

Эдоардо, как сообщает The Sun, принадлежит к итальянской аристократии и носит титул графа, однако из-за развода родителей с детства жил в Великобритании. Он принадлежит к богатейшим людям Соединенного Королевства. Делая предложение Беатрис, вручил ей обручальное кольцо с платиной и бриллиантом, изготовленное британским ювелирным дизайнером Шоном Лианом, пишет издание.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Елизавета II, принцесса, свадьба
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