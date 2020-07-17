В СК взяли с Навального подписку о невыезде

Решение взять с него подписку о невыезде основатель ФБК объяснил стремлением не дать ему возможности ездить по стране в преддверии региональных выборов

Алексей Навальный (Фото: Дмитрий Серебряков / AP)

С вызванного на допрос в Следственный комитет (СК) по «делу о клевете» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде. Об этом сообщил сам политик.

«Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование», — написал Навальный на своей странице в сети Twitter.

В единый день голосования, 9 сентября 2020 года, в России должны пройти выборы губернаторов в 20 регионах России и выборы депутатов местных парламентов в 11 регионах. «Из этого 31 региона есть десяток, где «Единую Россию» вообще можно прокатить», — заявлял ранее Навальный, призывая всех «противников Путина» присоединяться к «умному голосованию».

Навальный также сообщил, что он и его адвокаты отказались подписать протокол допроса после того, как следователь решил не включать в него заявление основателя ФБК о том, что дело против него является политически мотивированным.

РБК направил запрос в СК.