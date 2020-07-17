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В СК взяли с Навального подписку о невыезде

Решение взять с него подписку о невыезде основатель ФБК объяснил стремлением не дать ему возможности ездить по стране в преддверии региональных выборов
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Дмитрий Серебряков / AP)

С вызванного на допрос в Следственный комитет (СК) по «делу о клевете» основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде. Об этом сообщил сам политик.

«Следователь сообщает, что применяет ко мне меру пресечения: подписку о невыезде. Кто бы сомневался, что все придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая «Умное голосование», — написал Навальный на своей странице в сети Twitter.

В единый день голосования, 9 сентября 2020 года, в России должны пройти выборы губернаторов в 20 регионах России и выборы депутатов местных парламентов в 11 регионах. «Из этого 31 региона есть десяток, где «Единую Россию» вообще можно прокатить», — заявлял ранее Навальный, призывая всех «противников Путина» присоединяться к «умному голосованию».

Навальный также сообщил, что он и его адвокаты отказались подписать протокол допроса после того, как следователь решил не включать в него заявление основателя ФБК о том, что дело против него является политически мотивированным.

РБК направил запрос в СК.

Ранее Навальный связывал возбуждение нового дела против себя с тем, что у него подходит к концу второй условный срок.

Против Навального возбудили уголовное дело о клевете на ветерана
Общество
Алексей Навальный

15 июня СК сообщал о возбуждении против Навального уголовного дела о клевете. Поводом к открытию уголовного производства стал комментарий в Twitter, которым политик снабдил агитационный ролик в поддержку изменения Конституции, в котором известные люди призывали голосовать за поправки. Навальный перепостил ролик у себя в Twitter и назвал людей, участвовавших в съемках ролика, «продажными холуями», «предателями», «людьми без совести» и «позором страны».

Среди тех, кто принимал участие в съемках ролика, был 93-летний ветеран Игнат Артеменко. Следствие сочло, что комментарий оппозиционера содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны», которые Навальный хотел «распространить среди широкого круга лиц».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный, подписка о невыезде
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