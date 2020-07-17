Пандемия коронавируса , 17 июл, 00:45
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля
Собянин заявил о невозможности скрыть реальную ситуацию с вирусом в Москве, глава РФПИ ответил на обвинения в адрес России в кибератаках на западные страны с целью кражи вакцины, — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 937 человек (167 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек.