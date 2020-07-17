Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля

Собянин заявил о невозможности скрыть реальную ситуацию с вирусом в Москве, глава РФПИ ответил на обвинения в адрес России в кибератаках на западные страны с целью кражи вакцины, — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 937 человек (167 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек.