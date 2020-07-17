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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля

Собянин заявил о невозможности скрыть реальную ситуацию с вирусом в Москве, глава РФПИ ответил на обвинения в адрес России в кибератаках на западные страны с целью кражи вакцины, — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
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0
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0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 752,7 тыс. (6428 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 11 937 человек (167 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 523,2 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции достигло в столице достигло 4271 человека. Это один из минимальных показателей по числу летальных случаев в столице за последние три месяца.
  • Обвинения Великобритании в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса являются попыткой запятнать репутацию российской вакцины, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальную ситуацию по коронавирусу, которая складывается в столице, скрыть невозможно. Говоря о смертности от коронавируса, мэр заявил, что «умерших никуда не спрячешь».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В России число проведенных тестов на коронавирус превысило 24 млн. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остается 273 267 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Видео

  • Ученые Европейского университета в Санкт-Петербурге выяснили, что антитела к коронавирусу есть уже у 8% петербуржцев. Причем у людей, которые чаще стали мыть руки во время эпидемии, реже обнаруживались антитела: 6,2% против 9,3%.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Переболевшие тяжелой формой коронавируса люди могут не вакцинироваться в ближайшее время, поскольку антитела к SARS-CoV-2 у них уже есть, заявил глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 13,37 млн, более 580 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 13,67 млн человек, из них более 586 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,54 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,96 млн), на третьем — Индия (968,8 тыс.), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (337,7 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В Туркмении, где, по официальным данным, до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, ввели ограничительные меры, похожие на те, что в других странах использовались именно для борьбы с этой болезнью: ношение масок и соблюдение дистанции между людьми.
  • Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 56 тыс., за время эпидемии от COVID, по данным властей, умерли 1445 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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