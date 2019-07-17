В Москве затопило переход около станции «Савеловская»

В Москве затопило переход около станции «Савеловская»

Из-за ливня в подуличный переход станции «Савеловская» стала стекать вода с ближайшей стройплощадки. Сотрудники экстренных служб приостановили течь

Видео: ShadenFM / Twitter

В Москве в результате ливня оказался затоплен переход станции метро «Савеловская». Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

«С городской территории в подуличный переход станции «Савеловская» стекались воды с близлежащей стройплощадки. На место были вызваны представители экстренных служб, после прочистки дренажей течь воды была приостановлена», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время станция работает в штатном режиме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в столичном районе Коптево на пересечения улиц Коптевская и Новопетровская из-за затопления путей было приостановлено движение трамваев.