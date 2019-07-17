В Москве за сутки выпало около 15% месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпало около 15% месячной нормы осадков

В Москве за 16 июля выпало 14 мм осадков, что составляет около 15% от месячной нормы. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если в Москве за прошедшие сутки выпало 14 мм осадков, то в ближайшем Подмосковье к югу от столицы — местами до 26 мм, а это практически треть месячной нормы, если быть более точным — 28%», — отметил он.

Тишковец назвал прошедшие осадки «аномальными». Он сообщил, что в течение дня 17 июля будут кратковременные дожди, а с 18:00 до полуночи погодные условия ухудшатся.

Средний уровень осадков в Москве в июле, согласно информации синоптиков, составляет 94 мм.

По данным Гидрометцентра, ливни и грозы с порывами ветра до 17 м/с будут идти в столице до четверга, 18 июня.