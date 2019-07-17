В Москве затопило Дмитровское шоссе

Сильный ливень привел к подтоплению проезжей части под Бутырским путепроводом. Движение транспорта остановлено в обе стороны, ГИБДД рекомендует водителям объезжать этот участок

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.

«Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом», — говорится в сообщении. Движение на этом участке остановлено в обе стороны, предупреждает ЦОДД.

В пресс-службе ЦОДД РБК позднее сообщили, что оценивают загруженность дорог в 7 баллов, и предупредили, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться.

«Движение местами затруднено. Особенно плотно на вылетных магистралях и МКАД. Также напоминаем об ограничениях движения на юго-западе в связи с закрытием нескольких станций метрополитена», — сообщили в ЦОДД.

Жителям столицы рекомендовали пользоваться городским транспортом, а на личных автомобилях выезжать не ранее 21 часа.