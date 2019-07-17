В Москве затопило Дмитровское шоссе

В Москве из-за дождя затопило часть Дмитровского шоссе, сообщает Центр организации дорожного движения Москвы в Twitter.
«Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом», — говорится в сообщении. Движение на этом участке остановлено в обе стороны, предупреждает ЦОДД.
В пресс-службе ЦОДД РБК позднее сообщили, что оценивают загруженность дорог в 7 баллов, и предупредили, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться.
«Движение местами затруднено. Особенно плотно на вылетных магистралях и МКАД. Также напоминаем об ограничениях движения на юго-западе в связи с закрытием нескольких станций метрополитена», — сообщили в ЦОДД.
Жителям столицы рекомендовали пользоваться городским транспортом, а на личных автомобилях выезжать не ранее 21 часа.