Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

Глава Счетной палаты считает, что из-за снижения реальных располагаемых доходов населения в первом квартале добиться роста в 1% (таков сценарий Минэкономразвития) будет довольно проблематично

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично. Такое мнение в ходе заседания Совета Федерации выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Трансляция заседания ведется на официальном сайте верхней палаты парламента.

«Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС).

Усомнился глава Счетной палаты и в достижении показателя по сокращению уровня бедности в 2019 году до 12% от общей численности населения страны.

«В этом году в рамках прогноза изначально предполагалось сократить численность бедных с 12,9 до 10,5% от всего количества населения. Сейчас в обоснование данного проекта этот показатель снижен до 12%. Это тоже немало — на 1,5 млн предполагается снизится количество бедных у нас в стране в этот год», — считает он.

Кудрин также отметил, что для достижения этой цели необходимо выполнить целый ряд макропоказателей, которые должны стать основой для снижения бедности в стране.