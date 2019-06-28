Счетная палата сообщила о резком сокращении числа школ в России

По данным ведомства, за годы оптимизации системы образования число сельских школ в России сократилось почти вдвое, а городских — на четверть

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России грозит дефицит мест в школах, предупреждает Счетная палата (СП). Сейчас в школах России учится 16 млн детей и подростков, однако уже в ближайшие годы численность учащихся должна резко вырасти, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на аудитора Счетной палаты Светлану Орлову.

«К 2024 году численность школьников составит почти 20 млн и система общего образования должна отвечать этому вызову», — заявила Орлова, выступая в Госдуме.

Аудитор отметила, что в предыдущие годы численность школ и детских садов в России значительно сократилась. «Результатом проведенной оптимизации стало сокращение с 2001 года числа детских садов с 51 до 48 тыс., сельских школ — с 46 до 24 тыс., городских — с 23 до 18 тыс. единиц», — пояснила она.

В результате, по словам Орловой, уже сейчас примерно 13% всех школьников вынуждены заниматься во вторую и третью смены. По данным Росстата, в прошлом учебном году во вторую и третью смены занимались 1,2 млн учащихся 1–4-х классов (17,4% от их общей численности), 782 тыс. учащихся 5–9-х классов (10,7%) и около 10 тыс. старшеклассников (0,7%).

Общее число школ в стране Росстат по итогам 2018 года оценивает в 41 349 единиц, что на 1,5% меньше, чем было годом ранее. При этом число школьников за тот же год выросло на 2,7%, с 15,7 млн до 16,1 млн.