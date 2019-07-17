Борт МЧС приготовился к экстренной посадке в Жуковском

У Ил-76, принадлежащем МЧС, возникли технические проблемы. Он совершит экстренную посадку в подмосковном Жуковском

Ил-76 (Фото: РИА Новости)

В аэропорту Жуковский готовятся принять Ил-76, у которого сработал датчик неисправности гидравлической системы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту.

Этот борт принадлежит МЧС. Он направлялся в Иркутск. «Ил-76 утром вылетел в Иркутск. После взлета у него сработал датчик неисправности гидравлической системы. Экипаж принял решение вернуться в Жуковский», — рассказал собеседник агентства. РЕН ТВ уточняет, что на борту самолета находится один пассажир.

В пресс-службе аэропорта РБК подтвердили информацию о готовящейся экстренной посадке. «Да, борт находится в воздухе. В связи с выявленной неполадкой гидросистемы он не пошел в Иркутск, он остался здесь в воздухе. В настоящий момент времени в соответствии с предусмотренными регламентами процедурами вырабатывает топливо. Это займет еще три-четыре часа, после чего борт совершит посадку в «Жуковском». По нашей информации, непосредственной опасности экипажу и находящемуся на борту пассажиру нет», — заявили в пресс-службе.

Как следует из данных сервиса FlightRadar, рейс SUM-9127 начал кружить близ Жуковского почти сразу после взлета. По информации портала RussianPlanes, этот самолет с регистрационным номером RA-76845 был выпущен в 1995 году и носит собственное имя «Михаил Водопьянов». Этот самолет построен в пожарной модификации Ил-76ТДП, способен набирать более 40 т воды и сбрасывать ее на очаг пожара.