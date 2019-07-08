Во Внуково заявили о подготовке к экстренной посадке Boeing

Во Внуково заявили о подготовке к экстренной посадке Boeing

В столичном аэропорту Внуково ожидают экстренную посадку самолета авиакомпании UTair. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным источника ТАСС, у самолета возникли неполадки в системе кондиционирования. Как уточнил собеседник, речь идет о пассажирском Boeing-737, который вылетел из Москвы в Берлин. Из-за возникших неполадок экипаж решил развернуться над литовским Каунасом и запросил возвращение во Внуково.

По информации собеседника «Интерфакса», самолет уже покинул воздушное пространство Белоруссии. Как ожидается, он приземлится в Москве в течение получаса.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании UTair.