Москвичей предупредили о приходящих раз в 7 лет «тропических ночах»
«Тропические ночи», которые наблюдаются в Москве, являются довольно редким для середины июня явлением, сообщила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале. Этот феномен случается раз в семь-восемь лет.
Ночь на 17 июня в Москве выдалась очень теплой, пояснила синоптик: ниже +16,6°C ни один датчик не зафиксировал. Самая высокая температура отмечена в Центральном административном округе — +18,1°C.
Позднякова ожидает ближайшей ночью температуру в диапазоне с +17°C до +19°C. Такие показатели намного выше средней ночной температуры июня в +11,5°C.
8 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что июнь в Москве будет теплым, а количество осадков превысит норму. Тепло будет сохраняться, хотя периодически в течение месяца температура в столице будет слегка падать.
В июне в Москве были зафиксированы рекордные осадки. 12 июня в городе выпало 45% месячной нормы. Через день департамент транспорта мэрии передал, что в столице вновь начался сильный ливень.
В результате участок Филевской линии метро оказался затоплен. На нескольких улицах автобусы ушли в воду на половину салона. Некоторые квартиры затопило потоками воды.
Ранее Позднякова сообщила, что прошедший ливень на ВДНХ в ночь на 6 июня стал самым сильным с начала XXI века. Сутки 6 июня стали вторыми «самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице».
Упал — поднялся.
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