Вильфанд предупредил о сильных осадках в Москве в июне

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Июнь в Москве будет теплым, однако количество осадков превысит норму, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на то, что периодически в течение месяца температура в столице будет понижаться, в целом тепло сохранится. Синоптик отметил, что показатели температуры во время первой недели июня «уже заметно превышают норму».

По словам Вильфанда, в этом году в Москве был холодный и недождливый май, в регионе выпало менее половины месячной нормы осадков. Отсутствие осадков и в июне «было бы уже проблемой», пояснил синоптик.

В течение первой недели июня в Москве наблюдались грозы и сильные дожди. 5 июня из-за ливня в столице затопило подземные переходы на станциях метро «Котельники» на Таганско-Краснопресненской линии, «Авиамоторная» на Большой кольцевой линии, «Шоссе Энтузиастов» на МЦК.

На следующий день, 6 июня, в результате сильного дождя затопило дороги в районе Павелецкой площади и на юго-западе Москвы.