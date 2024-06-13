Река в метро, автобус в озере: как в Москве затопило улицы и квартиры

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В Москве продолжились сильные осадки — накануне в городе выпало 45% месячной нормы. В течение дня сильные дожди в Москве продолжились. В итоге оказался затоплен участок «голубой», Филевской линии метро, автобусы на некоторых улицах попали по половину салона в воду, а некоторые квартиры затопило потоками воды с потолка — она лилась через розетки и светильники.