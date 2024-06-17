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Общество ,  
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Кабмин призвал доработать проект о самообороне для защиты дома

Депутаты от ЛДПР предложили расширить пределы возможной самообороны против злоумышленников, проникших в дом. В правительстве заявили, что еще в 2022 году не поддержали проект и «концептуальных изменений» там не было
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Законопроект о пределах самообороны при проникновении злоумышленника в дом «нуждается в существенной доработке», сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

О внесении проекта в Госдуму накануне объявил депутат от ЛДПР, председатель комитета нижней палаты по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно предлагаемым поправкам в Уголовный кодекс, действия лица, «которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества» при незаконном проникновении в жилище не будут считаться превышением самообороны. Под жилищем понимается как постоянное место жительства человека, так и место пребывания.

В Думу внесут проект о пределах самообороны при проникновении в жилище
Общество
Фото:imago stock&people / ТАСС

В отзыве правительства отмечается, что законопроект еще в 2022 году не получил поддержку кабмина и с тех пор «концептуальных изменений не претерпел».

Согласно действующему законодательству, человек «должен в ситуации ограниченного времени для принятия решения оценить степень опасности, степень потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к посягающему», говорится в пояснительной записке к проекту Нилова. При этом нападающий находится в более выгодном положении, так как «именно защищающийся будет вынужден впоследствии доказывать свою невиновность», сказано в проекте.

Инициативу депутатов поддержал член СПЧ Кирилл Кабанов, но признал, что «вероятность ее прохождения, к глубокому сожалению, не велика».

В мае 2022 года Верховный суд постановил, что незаконное проникновение в дом без насилия относится к случаям, когда для жизни человека возникает угроза и он может применить меры самообороны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
самооборона Госдума правительство ЛДПР Ярослав Нилов

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Верховный суд расширил пределы необходимой самообороны
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