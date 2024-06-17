В Госдуму внесут законопроект о пределах самообороны при проникновении в жилище

В Думу внесут проект о пределах самообороны при проникновении в жилище

В Госдуму внесут законопроект, который закрепит право граждан защищаться на территории жилища при незаконном проникновении. Об этом сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в ст. 37 УК — необходимая оборона.

«Не является превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием», — говорится в документе.

В случае принятия законопроекта обороняющийся получит право причинить любой вред тому, кто проникнет в его дом. Однако, если нападение не сопряжено с насилием и угрозой, то действия владельца жилья будут считаться превышением самообороны. Под жилищем понимается как постоянное место жительства гражданина, так и место пребывания.

По действующим законам человек, который оказывает сопротивление напавшему на его жилище, должен будет впоследствии доказать свою невиновность. Преступник в такой ситуации находится в более выгодном положении, отмечается в законопроекте.

Авторы инициативы считают необходимым ввести в российское законодательство принцип «мой дом — моя крепость», говорится в тексте документа. По словам Нилова, этот принцип был сформулирован покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновсим.

По данным ТАСС, законопроект внесут на рассмотрение 17 июня.

В мае 2022 года Верховный суд России внес поправки в законодательство касаемо случаев необходимой самообороны. Список таких случаев дополнили незаконным проникновением в дом, не сопряженным с насилием.

Суд также расширил пределы применения мер самообороны, судьям разрешили считать «состоянием необходимой обороны» случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.