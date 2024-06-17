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Общество ,  
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В Думу внесут проект о пределах самообороны при проникновении в жилище

В Госдуму внесут законопроект о пределах самообороны при проникновении в жилище

В Госдуму внесут законопроект, который закрепит право граждан защищаться на территории жилища при незаконном проникновении. Об этом сообщил депутат от ЛДПР, председатель комитета Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в телеграм-канале.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в ст. 37 УК — необходимая оборона.

«Не является превышением пределов необходимой обороны действия обороняющегося лица, направленные на защиту от посягательства, сопряженного с насилием», — говорится в документе.

В случае принятия законопроекта обороняющийся получит право причинить любой вред тому, кто проникнет в его дом. Однако, если нападение не сопряжено с насилием и угрозой, то действия владельца жилья будут считаться превышением самообороны. Под жилищем понимается как постоянное место жительства гражданина, так и место пребывания.

По действующим законам человек, который оказывает сопротивление напавшему на его жилище, должен будет впоследствии доказать свою невиновность. Преступник в такой ситуации находится в более выгодном положении, отмечается в законопроекте.

Авторы инициативы считают необходимым ввести в российское законодательство принцип «мой дом — моя крепость», говорится в тексте документа. По словам Нилова, этот принцип был сформулирован покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновсим.

По данным ТАСС, законопроект внесут на рассмотрение 17 июня.

Верховный суд расширил пределы необходимой самообороны
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В мае 2022 года Верховный суд России внес поправки в законодательство касаемо случаев необходимой самообороны. Список таких случаев дополнили незаконным проникновением в дом, не сопряженным с насилием.

Суд также расширил пределы применения мер самообороны, судьям разрешили считать «состоянием необходимой обороны» случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.

Теги
самооборона Уголовный кодекс законопроект Госдума

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