Верховный суд расширил пределы необходимой самообороны

Незаконное проникновение в дом без насилия включено в список случаев, когда для жизни человека возникает угроза и он может применить меры самообороны. Кроме того, самообороной можно считать попытки предотвращения нападения

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Верховный суд внес поправки в законодательство касаемо случаев необходимой самообороны. Список таких случаев дополнен незаконным проникновением в дом, не сопряженным с насилием, следует из постановления пленума ВС.

Суд также расширил пределы применения мер самообороны: теперь суды могут считать «состоянием необходимой обороны» случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.

В качестве примера на пленуме ВС привели случаи, когда злоумышленник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», в частности направляет на обороняющегося оружие. Все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого, указано в постановлении.

Кроме того, в документе прописано, что правомерные действия, в том числе попытки предотвратить нарушения общественного порядка, не считаются провокацией нападения.

Постановления пленума ВС — правовые позиции и разъяснения Верховного суда России, которыми должны руководствоваться судьи при рассмотрении дел.

Депутаты Госдумы в начале февраля предложили разрешить применение любых способов самообороны при защите жилья. В пояснительной записке к законопроекту отметили, что преступники проникают в дом не только с целью краж, но и для убийства, изнасилования или похищения человека. Существующий закон обязывал россиян оценивать степень угрозы жизни, перед тем как защитить себя.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред ЛДПР Ярослав Нилов заявил РБК, что, если поправки примут, право на любые способы защиты от нападения преступников, проникающих в жилище, не будет считаться превышением допустимой самообороны, чем бы эта попытка проникновения ни закончилась.

Читайте на РБК Pro Pro Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый? Какой рубль выгоден государству — сильный или слабый? Статьи Pro Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Статьи Pro Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля Доллар по 180: зарубежные аналитики — о реальном курсе рубля Статьи Pro Как Бразилия отказалась от импортных продуктов и что из этого вышло Как Бразилия отказалась от импортных продуктов и что из этого вышло Статьи Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции

«[Мы предлагаем внести эти поправки, чтобы] человек знал, что, если он обороняется любыми способами, к чему бы ни привели его действия, это не будет являться превышением пределов допустимой самообороны», — пояснил Нилов.