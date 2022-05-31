Верховный суд расширил пределы необходимой самообороны
Верховный суд внес поправки в законодательство касаемо случаев необходимой самообороны. Список таких случаев дополнен незаконным проникновением в дом, не сопряженным с насилием, следует из постановления пленума ВС.
Суд также расширил пределы применения мер самообороны: теперь суды могут считать «состоянием необходимой обороны» случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.
В качестве примера на пленуме ВС привели случаи, когда злоумышленник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», в частности направляет на обороняющегося оружие. Все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого, указано в постановлении.
Кроме того, в документе прописано, что правомерные действия, в том числе попытки предотвратить нарушения общественного порядка, не считаются провокацией нападения.
Постановления пленума ВС — правовые позиции и разъяснения Верховного суда России, которыми должны руководствоваться судьи при рассмотрении дел.
предложили разрешить применение любых способов самообороны при защите жилья. В пояснительной записке к законопроекту отметили, что преступники проникают в дом не только с целью краж, но и для убийства, изнасилования или похищения человека. Существующий закон обязывал россиян оценивать степень угрозы жизни, перед тем как защитить себя.
Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред ЛДПР Ярослав Нилов заявил РБК, что, если поправки примут, право на любые способы защиты от нападения преступников, проникающих в жилище, не будет считаться превышением допустимой самообороны, чем бы эта попытка проникновения ни закончилась.
«[Мы предлагаем внести эти поправки, чтобы] человек знал, что, если он обороняется любыми способами, к чему бы ни привели его действия, это не будет являться превышением пределов допустимой самообороны», — пояснил Нилов.