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Верховный суд расширил пределы необходимой самообороны

Незаконное проникновение в дом без насилия включено в список случаев, когда для жизни человека возникает угроза и он может применить меры самообороны. Кроме того, самообороной можно считать попытки предотвращения нападения
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Верховный суд внес поправки в законодательство касаемо случаев необходимой самообороны. Список таких случаев дополнен незаконным проникновением в дом, не сопряженным с насилием, следует из постановления пленума ВС.

Суд также расширил пределы применения мер самообороны: теперь суды могут считать «состоянием необходимой обороны» случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.

В качестве примера на пленуме ВС привели случаи, когда злоумышленник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы», в частности направляет на обороняющегося оружие. Все сомнения в превышении пределов самообороны суды должны трактовать в пользу обвиняемого, указано в постановлении.

Кроме того, в документе прописано, что правомерные действия, в том числе попытки предотвратить нарушения общественного порядка, не считаются провокацией нападения.

Постановления пленума ВС — правовые позиции и разъяснения Верховного суда России, которыми должны руководствоваться судьи при рассмотрении дел.

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Фото:Михаил Почуев / ТАСС
Депутаты Госдумы в начале февраля предложили разрешить применение любых способов самообороны при защите жилья. В пояснительной записке к законопроекту отметили, что преступники проникают в дом не только с целью краж, но и для убийства, изнасилования или похищения человека. Существующий закон обязывал россиян оценивать степень угрозы жизни, перед тем как защитить себя.

Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, зампред ЛДПР Ярослав Нилов заявил РБК, что, если поправки примут, право на любые способы защиты от нападения преступников, проникающих в жилище, не будет считаться превышением допустимой самообороны, чем бы эта попытка проникновения ни закончилась.

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«[Мы предлагаем внести эти поправки, чтобы] человек знал, что, если он обороняется любыми способами, к чему бы ни привели его действия, это не будет являться превышением пределов допустимой самообороны», — пояснил Нилов.

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Теги
Полина Мартынова
самооборона Верховный суд поправки Ярослав Нилов
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