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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Ираке контртеррористические силы задействовали в охране KFC из-за Газы

В Ираке контртеррористические силы задействовали в охране KFC из-за нападений
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Шииты в Ираке нападают на заведения, связанные с США, заявляя о том, что прибыль от их работы идет на поддержку Израиля в конфликте с сектором Газа. Для того, чтобы прекратить насилие, задействованы контртеррористические силы
Фото: Thaier Al-Sudani / Ruuters
Фото: Thaier Al-Sudani / Ruuters

В Ираке бойцы контртеррористической службы вынуждены охранять рестораны американской сети KFC из-за нападений на них вандалов, выступающих против войны в секторе Газа, сообщает The Washington Post.

В конце мая шиитские ополченцы (они лояльны Ирану, отмечает газета, действуют под эгидой «Исламского сопротивления в Ираке») стали нападать на рестораны KFC и Lee's Famous Recipe в Ираке, предварительно заявив о необходимости протеста против этих сетей. В своем заявлении они сообщили, что «отвергают использование иракской территории для инвестиционных проектов», прибыль от которых направляется на поддержку Израиля и его вооруженных сил в ходе конфликта с Палестиной. В целом эта группа требует бойкота американского бизнеса, WP отмечает, что в Ираке также проходили акции у багдадских офисов PepsiCo и Procter & Gamble.

Во время одного из нападений десятки людей в масках и с палками ворвались в KFC, стали разбивать окна, швырять стулья и повреждать кухонное оборудование, в то время как посетители прятались или убегали.

В ответ на эти инциденты иракские власти развернули контртеррористические подразделения по всему Багдаду для предотвращения дальнейшего насилия. «Странно чувствовать себя задействованным для защиты ресторана. Мы спецназ, а не телохранители», — сказал один из бойцов контртеррористической службы, 23-летний Али.

МВД страны сообщило, что задержало подозреваемых в нападениях.

Бизнес в стране, в том числе местный, опасаются за свое дело ввиду подобных атак. Владелец кафе в Багдаде Зайн Мохаммед рассказал, что боится за свое заведение, так как рядом находится магазин американского спортивного бренда Skechers. «Я обеспокоен тем, что они разрушат и мое кафе, когда нападут на него», — сказал он.

Местная сеть ресторанов быстрого питания Ghost Burger опубликовала в соцсетях объявление, что они являются «чисто иракским брендом» и не связаны «ни с одной иностранной компанией».

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Фото:Ahmed Mardnli / EPA / ТАСС

В конце января группировка «Исламское сопротивление Ирака» нанесла удар по американской базе в Иордании, заявляли в Вашингтоне. В результате атаки беспилотника погибли трое военнослужащих, ранены более 30.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ирак KFC сектор Газа шииты США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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