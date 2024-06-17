«Ъ» узнал о разногласиях Генпрокуратуры и СК в деле омских депутатов

Дело против омских депутатов и бизнесмена изначально завел СК, но Генпрокуратура отменила решение. Следствие повторно возбудило дела, и ГП снова отменила их. СК просил арестовать фигурантов, но они остались на свободе

Генпрокуратура дважды отменяла постановления Следственного комитета о возбуждении уголовных дел в отношении омских депутатов Дмитрия Павлова, Дмитрия Саханя и директора компании «Кедр» Игоря Толчева, сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения против фигурантов связаны с махинациями с землями парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ в Омске. «Кедр» арендовал там землю и вел застройку, на которую наряду с вырубкой деревьев в парке жаловались жители города.

По версии следствия, договоры аренды на три земельных участке в парке Толчев, Павлов и Сахань заключили незаконно. Там должны были быть возведены спортивно-развлекательные объекты, но фактически фигуранты построили на одном торговый центр, на втором выдали за спортивный комплекс асфальтированную площадку и недостроенное здание и получили этот участок в собственность по сниженной цене без торгов. На третьем участке депутаты и бизнесмен планировали построить еще один торговый центр.

СК также установил, что в суд был представлен подложный документ — технический план, на основании которого было вынесено судебное решение, обязавшее администрацию Омска ввести в эксплуатацию фактически отсутствовавший объект массового отдыха граждан. На этом основании «Кедр» получил один из участков в собственность.

Фигурантам было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и покушении на мошенничество. Они не признали вину. 6 июня Басманный суд Москвы должен был решить вопрос об их аресте по ходатайству следствия, но на заседании представитель Генпрокуратуры просил отложить слушание на 72 часа. На следующий день первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин отменил постановление следствия о возбуждении дела.

После этого СК завел против депутатов и бизнесмена новое дело, помимо мошенничества, им вменили фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК), но срок давности по этому обвинению истек (два года).

8 июня СК снова подал ходатайство об аресте обвиняемых. Прокуратура вновь попросила отложить слушание, а 10 июня стало известно о втором решении Разинкина отменить возбуждение дела. В обоих случаях надзорный орган аргументировал свою позицию тем, что прокуратура в действиях фигурантов не усматривает уголовно-наказуемого деяния, а видит лишь наличие гражданско-правовых отношений. В итоге в этот же день Басманный суд оставил Саханя, Павлова и Толчева на свободе.

Защита подозреваемых заявила о законности действий прокуратуры. Неназванный адвокат рассказал газете, что на одном из участков находится торгово-развлекательный центр, на другом — теннисные корты с административно-хозяйственным блоком. Юрист отметил, что следствие считает целью его подзащитных выкуп недвижимости по льготной цене без проведения торгов путем создания видимости строительства объектов. По версии СК, фигуранты причинили ущерб бюджету города в размере 11 млн руб. Однако один из участков «Кедр» в октябре 2022 года купил за 4,5 млн руб., на тот момент его кадастровая стоимость составляла 3,36 млн руб., сообщил адвокат.