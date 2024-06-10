Суд оставил на свободе трех фигурантов дела омского вице-губернатора

Два депутата и бизнесмен, задержанные по делу вице-губернатора Куприянова, были отпущены из-под стражи в зале суда. Чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере

Дмитрий Сахань (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный суд в Москве не удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу трех фигурантов дела бывшего вице-губернатора Омской области Владимира Куприянова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Отказано в удовлетворении ходатайств органов предварительного расследования в отношении Толчева Игоря Сергеевича, Саханя Дмитрия Анатольевича, Павлова Дмитрия Борисовича», — сказано в сообщении.

Павлов — гендиректор ЖК «Старгород» и «Омских кабельных сетей», депутат заксобрания; Сахань — вице-спикер омского горсовета; Толчев — директор ООО «Кедр». Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере, подразумевает до десяти лет лишения свободы); ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление); ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении — до семи лет лишения свободы). Фигурантов освободили из-под стражи в зале суда.

Самого Куприянова задержали 6 июня, его отправили под стражу до 4 августа. Ему вменяют получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК), которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, Куприянов, будучи вице-губернатором и министром труда, получил от «ранее знакомого ему лица» взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе.

Местный портал Om1.ru пишет, что фигуранты мошенническим путем приобрели права на земельные участки на территории парка имени 30-летия ВЛКСМ, где впоследствии ООО «Кедр» построило торговый комплекс и собиралось продолжать строительство.

В рамках дела в злоупотреблении должностными полномочиями подозревают первого замглавы омского департамента имущественных отношений Юлию Швецову. Она продлила срок аренды земельного участка с ООО «Кедр», хотя организация не приступила к строительству.