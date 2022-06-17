«Коммерсантъ» узнал о сотнях застрявших в спецприемниках и СИЗО украинцах

По данным правозащитников из СПЧ и московского ОНК, в столичных СИЗО и спецприемнике в поселке Сахарово находятся как минимум 358 граждан Украины, которых должны были депортировать, но они «застряли» из-за разрыва дипотношений

Более 350 граждан Украины находятся сейчас в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово. Многих из них должны были депортировать на родину, но эти граждане «застряли» в России после начала военной операции, рассказали «Коммерсанту» члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

По словам члена СПЧ и ОНК Москвы Евы Меркачевой, в московских следственных изоляторах содержатся по меньшей мере 245 граждан Украины. «Из них около 60 человек задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких, — отметила она.— Однако есть и те, кто говорит, что не знал о своем розыске».

Меркачева пояснила, что ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, но с началом специальной военной операции оно было приостановлено.

Другие арестанты — более 180 человек — обвиняются в совершении преступлений на территории России. «По соглашению между странами, после российского суда и приговора они могли бы отбывать наказание у себя на родине. Но теперь и этот механизм остановился», — отметала правозащитница.

В спецприемнике поселка Сахарово (Центр временного содержания иностранных граждан, ЦВСИГ) ожидают депортации еще 113 граждан Украины, рассказал газете член ОНК Москвы Георгий Иванов. По его словам, до 24 февраля там содержалось максимум 30–40 человек одновременно, поскольку депортация проходила «довольно оперативно». «До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации. Но посольства Украины в Москве больше нет», — пояснил Иванов.

Если спецоперация затянется и действие соглашений между странами не возобновится, граждане Украины рискуют провести в ЦВСИГ два года, потом их обязаны выпустить, указал правозащитник. При этом Иванов не исключил, что на выходе из спецприемника граждан могут снова задержать и «организовать то же самое еще на два года».

Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию «и, возможно, инициировать работу на уровне уполномоченного по правам человека в России».

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Как выяснил «Коммерсантъ», аналогичная ситуация может складываться в Екатеринбурге. Омбудсмен Свердловской области, председатель комиссии СПЧ по личным правам Татьяна Мерзлякова подтвердила изданию, что в региональном ЦВСИГ есть граждане Украины, однако не смогла назвать точное число.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России и в пресс-бюро ФСИН.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила мобилизацию. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, по состоянию на 6 июня в России находится 1,4 млн беженцев.

Всего, как следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с конца февраля покинули более 7,5 млн человек. Большинство — 3,9 млн — направились в Польшу.

В МВД накануне, 16 июня, исключали возможность высылки граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов после отмены транспортных ограничений 17 августа. Ранее ТАСС со ссылкой на ведомство сообщил, что украинцы и граждане республик Донбасса без документов должны будут покинуть Россию до 17 августа.

«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — заявили в пресс-центре МВД России.



Там также сообщили, что граждан Украины, ДНР и ЛНР не будут привлекать к административной ответственности и выдворять за нарушение правил пребывания в России. Граждане этих стран без документов или с истекшим сроком их действия могут обратиться в органы МВД для оформления разрешения на пребывание, продления такого разрешения или получения статуса беженца либо временного убежища, указано в сообщении.