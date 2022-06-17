Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 58,96 (-0,16) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 56,87 (+0,21) Инвестиции, 16 июн, 15:55
Мать пропавшего на Украине военного узнала о попытке США подтвердить плен Политика, 08:47
«Коммерсантъ» узнал о сотнях застрявших в спецприемниках и СИЗО украинцах Общество, 08:35
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 08:31
«Голден Стэйт» в четвертый раз за восемь лет стал чемпионом НБА Спорт, 08:24
Совладелец Совкомбанка назвал санкции болью для акционеров Финансы, 08:23
Китай спустил на воду третий национальный авианосец «Фуцзянь» Политика, 08:16
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 08:01
Тарасова назвала отличия в терминологии школ фигуристов в США и России Спорт, 08:00
ВТБ после блокировки своего приложения запустит онлайн-банк в Telegram Финансы, 08:00
ЦБ призвал страховщиков выпускать катастрофические бонды. Зачем это нужно Pro, 08:00
Посол России в США Антонов отверг обвинения в краже украинского зерна Политика, 07:42
Курский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной Политика, 07:36
В Кремле заявили, что современная экономика становится жертвой политики Политика, 07:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о сотнях застрявших в спецприемниках и СИЗО украинцах

По данным правозащитников из СПЧ и московского ОНК, в столичных СИЗО и спецприемнике в поселке Сахарово находятся как минимум 358 граждан Украины, которых должны были депортировать, но они «застряли» из-за разрыва дипотношений

Более 350 граждан Украины находятся сейчас в московских СИЗО и спецприемнике поселка Сахарово. Многих из них должны были депортировать на родину, но эти граждане «застряли» в России после начала военной операции, рассказали «Коммерсанту» члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

По словам члена СПЧ и ОНК Москвы Евы Меркачевой, в московских следственных изоляторах содержатся по меньшей мере 245 граждан Украины. «Из них около 60 человек задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких, — отметила она.— Однако есть и те, кто говорит, что не знал о своем розыске».

Меркачева пояснила, что ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, но с началом специальной военной операции оно было приостановлено.

Другие арестанты — более 180 человек — обвиняются в совершении преступлений на территории России. «По соглашению между странами, после российского суда и приговора они могли бы отбывать наказание у себя на родине. Но теперь и этот механизм остановился», — отметала правозащитница.

В спецприемнике поселка Сахарово (Центр временного содержания иностранных граждан, ЦВСИГ) ожидают депортации еще 113 граждан Украины, рассказал газете член ОНК Москвы Георгий Иванов. По его словам, до 24 февраля там содержалось максимум 30–40 человек одновременно, поскольку депортация проходила «довольно оперативно». «До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации. Но посольства Украины в Москве больше нет», — пояснил Иванов.

Если спецоперация затянется и действие соглашений между странами не возобновится, граждане Украины рискуют провести в ЦВСИГ два года, потом их обязаны выпустить, указал правозащитник. При этом Иванов не исключил, что на выходе из спецприемника граждан могут снова задержать и «организовать то же самое еще на два года».

Члены ОНК попросили московского омбудсмена Татьяну Потяеву вмешаться в ситуацию «и, возможно, инициировать работу на уровне уполномоченного по правам человека в России».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Johan Desaeyere / Unsplash Как принимать решения проще и быстрее — Quartz
Статьи
Pro
Фото: Access Industries «Самый умный олигарх»: как разбогател выходец из СССР Лен Блаватник
Статьи
Pro
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики
Инструкции
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Изобретаем велосипед: как санкции осложнили создание цифровых продуктов
Статьи
Pro
Фото: Richard Drew / AP Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день
Статьи

Как выяснил «Коммерсантъ», аналогичная ситуация может складываться в Екатеринбурге. Омбудсмен Свердловской области, председатель комиссии СПЧ по личным правам Татьяна Мерзлякова подтвердила изданию, что в региональном ЦВСИГ есть граждане Украины, однако не смогла назвать точное число.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России и в пресс-бюро ФСИН.

Песков назвал украинцев «талантливыми, мирными», которых «оболванили»
Политика

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию и демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила мобилизацию. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, по состоянию на 6 июня в России находится 1,4 млн беженцев.

Всего, как следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с конца февраля покинули более 7,5 млн человек. Большинство — 3,9 млн — направились в Польшу.

В МВД накануне, 16 июня, исключали возможность высылки граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов после отмены транспортных ограничений 17 августа. Ранее ТАСС со ссылкой на ведомство сообщил, что украинцы и граждане республик Донбасса без документов должны будут покинуть Россию до 17 августа.

«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — заявили в пресс-центре МВД России.

Там также сообщили, что граждан Украины, ДНР и ЛНР не будут привлекать к административной ответственности и выдворять за нарушение правил пребывания в России. Граждане этих стран без документов или с истекшим сроком их действия могут обратиться в органы МВД для оформления разрешения на пребывание, продления такого разрешения или получения статуса беженца либо временного убежища, указано в сообщении.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
Анастасия Серова
СИЗО Военная операция на Украине украинцы ОНК СПЧ

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В ООН предупредили о риске для 90% украинцев оказаться в нищете
Экономика
Москва готова изучить инициативы ООН «по облегчению страданий украинцев»
Политика
В Праге закроют центр по приему беженцев с Украины из-за перегрузки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter