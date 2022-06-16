В МВД исключили высылку граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов

После отмены транспортных ограничений с Украиной, ДНР и ЛНР граждан этих стран не будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил пребывания и высылать из России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик без разрешения на проживание и работу имеют право оставаться в России после 17 августа, несмотря на снятие ограничений на транспортное сообщение с этими странами, заявили в пресс-центре российского МВД. Ранее ТАСС со ссылкой на ведомство сообщил, что украинцы и граждане республик Донбасса без документов должны будут покинуть страну до 17 августа.

Согласно указу президента России Владимира Путина, отсчет срока временного пребывания приостановлен для граждан стран, с которыми действуют транспортные ограничения из-за пандемии коронавируса. После снятия таких ограничений не получившие разрешение на пребывание иностранцы должны покинуть Россию в течение 90 дней.

Ограничения на транспортное сообщение с Украиной, ДНР и ЛНР были сняты 20 мая. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», — приводил ранее ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

Позже в пресс-центре уточнили, что снятие транспортных ограничений не означает, что граждане этих государств без документов должны покинуть Россию до середины августа.

«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — заявили в пресс-центре МВД России.

Там также сообщили, что граждан Украины, ДНР и ЛНР не будут привлекать к административной ответственности и выдворять за нарушение правил пребывания в России.

Читайте на РБК Pro Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Сколько должен стоить товар, чтобы его поставила на полку крупная сеть Инструкции Pro Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Прогнозы Pro Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Незаконное увольнение: что делать, если вас «попросили уйти» Инструкции Pro Можно ли платить дивиденды в 2022 году Можно ли платить дивиденды в 2022 году Статьи Pro «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос Исследования Pro Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день Статьи Pro Как вдохновить креативную команду на работу в кризис: 5 советов Как вдохновить креативную команду на работу в кризис: 5 советов Инструкции

Граждане этих стран без документов или с истекшим сроком их действия могут обратиться в органы МВД для оформления разрешения на пребывание, продления такого разрешения или получения статуса беженца либо временного убежища, указано в сообщении.

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. В начале июня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила число беженцев в России в 1,4 млн человек. Украину, по данным ООН на 14 июня, с 24 февраля покинули более 7 млн человек.