В МВД исключили высылку граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов
Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик без разрешения на проживание и работу имеют право оставаться в России после 17 августа, несмотря на снятие ограничений на транспортное сообщение с этими странами, заявили в пресс-центре российского МВД. Ранее ТАСС со ссылкой на ведомство сообщил, что украинцы и граждане республик Донбасса без документов должны будут покинуть страну до 17 августа.
Согласно указу президента России Владимира Путина, отсчет срока временного пребывания приостановлен для граждан стран, с которыми действуют транспортные ограничения из-за пандемии коронавируса. После снятия таких ограничений не получившие разрешение на пребывание иностранцы должны покинуть Россию в течение 90 дней.
Ограничения на транспортное сообщение с Украиной, ДНР и ЛНР были сняты 20 мая. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», — приводил ранее ТАСС сообщение пресс-центра МВД.
Позже в пресс-центре уточнили, что снятие транспортных ограничений не означает, что граждане этих государств без документов должны покинуть Россию до середины августа.
«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — заявили в пресс-центре МВД России.
Там также сообщили, что граждан Украины, ДНР и ЛНР не будут привлекать к административной ответственности и выдворять за нарушение правил пребывания в России.
Граждане этих стран без документов или с истекшим сроком их действия могут обратиться в органы МВД для оформления разрешения на пребывание, продления такого разрешения или получения статуса беженца либо временного убежища, указано в сообщении.
Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. В начале июня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила число беженцев в России в 1,4 млн человек. Украину, по данным ООН на 14 июня, с 24 февраля покинули более 7 млн человек.