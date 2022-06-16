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Военная операция на Украине ,  
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В МВД исключили высылку граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов

После отмены транспортных ограничений с Украиной, ДНР и ЛНР граждан этих стран не будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил пребывания и высылать из России
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик без разрешения на проживание и работу имеют право оставаться в России после 17 августа, несмотря на снятие ограничений на транспортное сообщение с этими странами, заявили в пресс-центре российского МВД. Ранее ТАСС со ссылкой на ведомство сообщил, что украинцы и граждане республик Донбасса без документов должны будут покинуть страну до 17 августа.

Согласно указу президента России Владимира Путина, отсчет срока временного пребывания приостановлен для граждан стран, с которыми действуют транспортные ограничения из-за пандемии коронавируса. После снятия таких ограничений не получившие разрешение на пребывание иностранцы должны покинуть Россию в течение 90 дней.

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Фото:Efrem Lukatsky / AP

Ограничения на транспортное сообщение с Украиной, ДНР и ЛНР были сняты 20 мая. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», — приводил ранее ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

Позже в пресс-центре уточнили, что снятие транспортных ограничений не означает, что граждане этих государств без документов должны покинуть Россию до середины августа.

«Разъясняем, что, несмотря на снятие в отношении Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17 августа 2022 года оставаться на территории Российской Федерации даже без разрешительных документов», — заявили в пресс-центре МВД России.

Там также сообщили, что граждан Украины, ДНР и ЛНР не будут привлекать к административной ответственности и выдворять за нарушение правил пребывания в России.

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Граждане этих стран без документов или с истекшим сроком их действия могут обратиться в органы МВД для оформления разрешения на пребывание, продления такого разрешения или получения статуса беженца либо временного убежища, указано в сообщении.

Россия с 24 февраля ведет на Украине специальную военную операцию. В начале июня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила число беженцев в России в 1,4 млн человек. Украину, по данным ООН на 14 июня, с 24 февраля покинули более 7 млн человек.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
МВД Украина ДНР ЛНР беженцы

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