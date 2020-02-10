Кабмин определил разрешенные для выращивания в России сорта конопли

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Правительство определило, каким критериям должны соответствовать выращиваемые в России сорта мака и конопли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно постановлению, в медицинских целях или для применения в области ветеринарии разрешается культивирование снотворного мака и конопли. В таком случае содержание наркотических и психотропных веществ в изготавливаемых средствах не ограничивается.

Для промышленных целей, не связанных с производством наркотических средств и психотропных веществ, также можно выращивать снотворный мак и коноплю. При этом в маке, выращиваемом для этих нужд, может содержаться не больше 0,6% кодеина, морфина, тебаина и орипавина. А в сухой массе листьев и верхних соцветий одного куста конопли не должно быть более 0,1% тетрагидроканнабинола.

Не разрешается использовать для посева семена сортов конопли четвертой и последующей репродукций и семена сортов мака второй и последующей репродукций.

Семена растений, которые используются для посадки, обязательно должны быть внесены в государственный реестр.