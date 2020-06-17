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Бастрыкин распределил полномочия замов после ухода Краснова в прокуратуру

Председатель Следственного комитета распределил полномочия между замами после перехода Игоря Краснова на должность генпрокурора. Отвечать за новое судебно-экспертное управление будет заместитель Бастрыкина Ростислав Рассохов
Ростислав Рассохов
Ростислав Рассохов (Фото: Следственный комитет РФ)

В среду, 17 июня, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал приказ о распределении обязанностей между своими заместителями. Копия приказа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника в СКР.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета с просьбой подтвердить эту информацию.

В документе говорится, что Бастрыкин отвечает за общее руководство комитетом, коллегией СК, контролирует вопросы деятельности Главного управления криминалистики (криминалистического центра). Также председатель СК напрямую курирует управления финансово-экономического и социального обеспечения, физической защиты и комендантских служб, международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ. Кроме того, в зону контроля руководителя ведомства входят следующие управления: кадров, воспитательной работы, рассмотрения обращений граждан, аудита и ведомственного финансового контроля.

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Генерал-лейтенант Эдуард Кабурнеев будет отвечать за деятельность Главного следственного управления и ГСУ по федеральным округам. До Кабурнеева обязанности зама председателя СК, отвечавшего за следствие, исполнял Игорь Краснов, который в январе 2020 года был назначен на должность генерального прокурора РФ.

Помимо общего руководства главками Кабурнеев будет отвечать за вопросы служебных проверок в отношении сотрудников комитета и за вопросы снятия с контроля исполнения поручений категории «особый контроль председателя». В зону его ответственности не попадают сотрудники военных следственных органов и те работники, которых назначает и освобождает президент.

В зону ответственности другого заместителя председателя СКР генерал-лейтенанта Ростислава Рассохова, который был назначен на эту должность в мае, входят вопросы деятельности Главного управления по расследованию особо важных дел, а также судебно-экспертного управления. О создании нового управления Александр Бастрыкин заявил в мае на оперативном онлайн-совещании. Предполагалось, что в штат экспертного учреждения будет включено более 700 сотрудников, из них около 200 будут трудиться в центральном аппарате, остальные — в шести филиалах в федеральных округах. Они смогут проводить 20 видов экспертиз: почерковедческие, компьютерно-технические, фоноскопические, лингвистические, пожарно-технические, строительно-технические, налоговые, финансово-аналитические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские и другие.

Руководить экспертным подразделением поручили бывшему главе ГСУ по Московской области Андрею Маркову, рассказал источник в СК. «Он был назначен на должность первого заместителя руководителя Главного управления криминалистики. Экспертов вывели из главка, а контроль над ними поручили Рассохову», — отметил собеседник.

В круг полномочий Рассохова также входит контроль за деятельностью отдела организации мобилизационной подготовки, следственных управлений на транспорте и следственного отдела на комплексе «Байконур».

Заместитель председателя СК генерал-полковник Елена Леоненко будет отвечать за управление процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений, за вопросы деятельности следственных органов по расследованию преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних и за вопросы деятельности СК по расследованию налоговых преступлений.

В компетенции еще одного зама, генерал-полковника Александра Федорова, войдет контроль над деятельностью управления по защите гостайны, научно-консультативного совета. Также он будет осуществлять взаимодействие с комитетами и комиссиями Совета Федерации и Госдумы, а также с правительством.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: Следственный комитет, Александр Бастрыкин
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