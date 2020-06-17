Бастрыкин распределил полномочия замов после ухода Краснова в прокуратуру
В среду, 17 июня, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин подписал приказ о распределении обязанностей между своими заместителями. Копия приказа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника в СКР.
РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета с просьбой подтвердить эту информацию.
В документе говорится, что Бастрыкин отвечает за общее руководство комитетом, коллегией СК, контролирует вопросы деятельности Главного управления криминалистики (криминалистического центра). Также председатель СК напрямую курирует управления финансово-экономического и социального обеспечения, физической защиты и комендантских служб, международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ. Кроме того, в зону контроля руководителя ведомства входят следующие управления: кадров, воспитательной работы, рассмотрения обращений граждан, аудита и ведомственного финансового контроля.
Генерал-лейтенант Эдуард Кабурнеев будет отвечать за деятельность Главного следственного управления и ГСУ по федеральным округам. До Кабурнеева обязанности зама председателя СК, отвечавшего за следствие, исполнял Игорь Краснов, который в январе 2020 года был назначен на должность генерального прокурора РФ.