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Мишустин отменил приказ о меню в самолетах времен СССР

Документ от 1988 года регулировал перечень блюд, которые предлагались пассажирам внутрисоюзных и международных авиалиний. В нем прописано, что должно входить в завтрак и ужин, также предусмотрены опции для вегетарианцев
Работа фабрики бортового питания
Работа фабрики бортового питания (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах времен СССР, сообщается на сайте правительства.

Документ был утвержден 6 июня 1988 года Министерством торговли и Министерством гражданской авиации Союза, он регулировал перечень блюд, которые предлагались пассажирам внутрисоюзных и международных авиалиний.

«РИА Новости» пишет, что, например, в меню для горячего завтрака или ужина пассажира эконом-класса на международном рейсе входили сливочное масло, закуска, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, лимон и сахар. Также им предлагали кондитерское изделие, фрукты или фруктовый сок, булочку «Летная», хлеб, джем и прохладительный напиток. Кроме того, пассажирам выдавали специи в индивидуальной расфасовке и зубочистки.

В документе также прописано, что должно входить в состав «холодного завтрака/ужина» и «консервированного завтрака/ужина».

Для вегетарианцев на борту мясные и рыбные закуски и горячие блюда могли заменить на овощные или крупяные. Им могли предложить дополнительную порцию фруктов и соков.

Приказ также регулировал норму отпуска алкоголя на одного пассажира.

Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Общество
Михаил Мишустин

В соответствии с действующим законодательством авиакомпании должны обеспечить пассажиров горячим питанием, если полет длится более трех часов. Далее его предоставляют каждые четыре часа в дневное время и каждые шесть часов в ночное. Меню формируют сами перевозчики.

Приказ о меню в самолетах от 1988 года — один из устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР, которые правительство признало недействительными. Всего Мишустин отменил более 450 таких актов в рамках «регуляторной гильотины». В их числе оказались правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, квалификационные требования к водолазам и сторожам, а также приказ о порядке регистрации маломерных судов.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Михаил Мишустин, самолеты, меню
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