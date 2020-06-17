Мишустин отменил приказ о меню в самолетах времен СССР

Документ от 1988 года регулировал перечень блюд, которые предлагались пассажирам внутрисоюзных и международных авиалиний. В нем прописано, что должно входить в завтрак и ужин, также предусмотрены опции для вегетарианцев

Работа фабрики бортового питания (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о меню на внутренних и международных авиарейсах времен СССР, сообщается на сайте правительства.

Документ был утвержден 6 июня 1988 года Министерством торговли и Министерством гражданской авиации Союза, он регулировал перечень блюд, которые предлагались пассажирам внутрисоюзных и международных авиалиний.

«РИА Новости» пишет, что, например, в меню для горячего завтрака или ужина пассажира эконом-класса на международном рейсе входили сливочное масло, закуска, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, лимон и сахар. Также им предлагали кондитерское изделие, фрукты или фруктовый сок, булочку «Летная», хлеб, джем и прохладительный напиток. Кроме того, пассажирам выдавали специи в индивидуальной расфасовке и зубочистки.

В документе также прописано, что должно входить в состав «холодного завтрака/ужина» и «консервированного завтрака/ужина».

Для вегетарианцев на борту мясные и рыбные закуски и горячие блюда могли заменить на овощные или крупяные. Им могли предложить дополнительную порцию фруктов и соков.