Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР

Михаил Мишустин (Фото: government.ru)

Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — говорится в сообщении.

В числе отмененных актов указаны правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса, квалификационные требования к водолазам и сторожам. Мишустин также отменил приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.

С мая 2019 года в России осуществляется реформа контрольно-надзорной деятельности, в ходе которой правительство намерено упразднить свыше 20 тыс. нормативных актов времен СССР и РСФСР.