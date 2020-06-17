В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

По словам Дмитрия Пескова, есть устоявшаяся практика, из которой следует исходить

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».

«Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему. Но тем не менее есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости».

Кутепов накануне сообщил, что разработал проект поправки в Трудовой кодекс, предполагающий сокращение новогодних праздников в следующем году до трех дней (с 1 по 3 января). Таким образом, сенатор от Санкт-Петербурга предложил компенсировать потери от режима нерабочих дней, связанного с распространением коронавирусной инфекции.

В действующей редакции Трудового кодекса в состав новогодних каникул с учетом отмечаемого 7 января праздника Рождества Христова на 2021 год включаются все дни с 1 по 8 января.