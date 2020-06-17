Генпрокуратура узнала об использовании самоизоляции для невыплаты зарплат

Глава надзорного ведомства пообещал отслеживать все случаи таких нарушений

Некоторые «безответственные» работодатели использовали самоизоляцию как повод для увольнений и невыплаты зарплат. Об этом заявил генпрокурор Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации.

«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить», — сообщил он. По его словам, надзорное ведомство будет отслеживать все случаи подобных нарушений.

В то же время, отметил Краснов, на бизнес зачастую оказывается неправомерное давление со стороны силовых структур. По подсчетам Генпрокуратуры, каждое 20-е дело против бизнесменов в России возбуждается незаконно. «По-прежнему актуальны проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Прокурорами и руководителями следственных органов продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев в 2019 году), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений)», — рассказал он.

Генпрокурор назвал это недопустимым в условиях кризиса. Он объяснил, что в сложившихся обстоятельствах неисполнение обязательств по гражданско-правовым сделкам возрастает. Это, в свою очередь, ведет к увеличению числа тех, кто пытается решить такие проблемы через возбуждение уголовного дела.