Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 545,4 тыс. (8248 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 7284 человека (193 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 294,3 тыс. человек.
- В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек.
- С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае. Для них будет отменен обязательный карантин.
- Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID на добровольцах. Клинические испытания вакцин на добровольцах пройдут в Главном госпитале Минобороны имени Бурденко и в Сеченовском университете Минздрава.
- Оставшиеся ограничения, введенные в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, сохранятся как минимум до середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В то же время, по его словам, ситуация с коронавирусом в Москве позволяет в начале следующей недели подтвердить ранее принятое решение по открытию ресторанов и кафе. Он посоветовал хозяевам заведений готовиться к открытию. В Москве уже заработали летние веранды, соблюдение социальной дистанции на них будут контролировать с помощью квадрокоптеров.
- Минздрав дает иные сроки сохранения ограничений. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года. По словам Мурашко, условием для снятия станет создание лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой».
- Росздравнадзор обнаружил в больницах Ингушетии нехватку оборудования и нарушения в распределении лекарств для лечения коронавируса. Территориальному органу Росздравнадзора поручено провести проверку местного минздрава.
- В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции, в котором на посетителей распыляется специальный раствор. В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,941 млн человек, более 434,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 8,16 млн, 441,6 тыс. скончались.
- Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,137 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (923 тыс.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (343 тыс.), Великобритания — на пятом (более 299,6 тыс.).
- Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в США превысило потери американской армии во время Первой мировой войны. По официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек, а от коронавируса умерли 116,9 тыс.
- Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании являются научным прорывом, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Препарат на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.
- Мировые авиаперевозки восстановились на 65% от докризисного уровня — по всему миру компании выполняют 118 тыс. из 181 тыс. рейсов в сутки.
- Правительство Финляндии отменило режим ЧП в стране, введенный 16 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр Санна Марин сообщила, что «больше нет достаточных оснований для закона о режиме чрезвычайного положения».
- Решение правительств в европейских странах, в том числе России, снять введенные для борьбы с COVID-19 ограничения, скорее всего, приведет к новой волне заражений, заявил в интервью РБК научный советник правительства Новой Зеландии профессор Майкл Бейкер.
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