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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня

Минздрав предупредил о возможном сохранении ограничений до февраля, в США от COVID-19 умерло больше людей, чем солдат во время Первой мировой, ВОЗ заявила о прорыве в лечении инфекции; главные новости о пандемии — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
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Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 545,4 тыс. (8248 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 7284 человека (193 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 294,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек.
  • С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае. Для них будет отменен обязательный карантин.
  • Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID на добровольцах. Клинические испытания вакцин на добровольцах пройдут в Главном госпитале Минобороны имени Бурденко и в Сеченовском университете Минздрава.
  • Оставшиеся ограничения, введенные в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, сохранятся как минимум до середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В то же время, по его словам, ситуация с коронавирусом в Москве позволяет в начале следующей недели подтвердить ранее принятое решение по открытию ресторанов и кафе. Он посоветовал хозяевам заведений готовиться к открытию. В Москве уже заработали летние веранды, соблюдение социальной дистанции на них будут контролировать с помощью квадрокоптеров.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Минздрав дает иные сроки сохранения ограничений. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года. По словам Мурашко, условием для снятия станет создание лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой».
  • Росздравнадзор обнаружил в больницах Ингушетии нехватку оборудования и нарушения в распределении лекарств для лечения коронавируса. Территориальному органу Росздравнадзора поручено провести проверку местного минздрава.

  • В резиденции президента в «Ново-Огарево» поставили туннель для дезинфекции, в котором на посетителей распыляется специальный раствор. В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 7,941 млн человек, более 434,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире превысило 8,16 млн, 441,6 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,137 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (923 тыс.), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (343 тыс.), Великобритания — на пятом (более 299,6 тыс.).
  • Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в США превысило потери американской армии во время Первой мировой войны. По официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек, а от коронавируса умерли 116,9 тыс.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавирусной инфекции в Великобритании являются научным прорывом, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Препарат на 30% снижает смертность среди тяжелых больных, которые подключены к аппаратам ИВЛ.
  • Мировые авиаперевозки восстановились на 65% от докризисного уровня — по всему миру компании выполняют 118 тыс. из 181 тыс. рейсов в сутки.
  • Правительство Финляндии отменило режим ЧП в стране, введенный 16 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр Санна Марин сообщила, что «больше нет достаточных оснований для закона о режиме чрезвычайного положения».
  • Решение правительств в европейских странах, в том числе России, снять введенные для борьбы с COVID-19 ограничения, скорее всего, приведет к новой волне заражений, заявил в интервью РБК научный советник правительства Новой Зеландии профессор Майкл Бейкер.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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