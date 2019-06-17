Бастрыкин поручил разобраться в нарушениях c лекарствами для льготников

Проверкой займутся управления СК в Ярославской и Новгородской областях, а также в Краснодарском крае. По данным Росздравнадзора, в первом квартале 2019 года нарушения при льготном обеспечении лекарствами выявили в 16 регионах

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям управлений СК по Краснодарскому краю, а также Новгородской и Ярославской областям проверить информацию о проблемах с льготным обеспечением лекарствами, сообщается на сайте ведомства.

Такое поручение он дал после сюжетов телеканалов о нескольких жителях данных регионов, которые столкнулись с трудностями при получении льготных лекарственных средств.

Бастрыкин поручил одному из подразделений центрального аппарата СК запросить у Росздравнадзора информацию о проверках по фактам нарушений в ряде регионов. «При наличии оснований по фактам, выявленным контролирующим органом, грубых нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами, следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения», — говорится в сообщении.

В первом квартале 2019 года территориальные органы Росздравнадзора обнаружили нарушения по отпуску льготных лекарств в 16 регионах. Речь идет о несвоевременном обеспечении по выписанным льготным рецептам (Брянская, Тверская, Ярославская области, Коми, Адыгея, Алтай, Хакасия, Дагестан и Краснодарский край), отсутствие контроля за определением потребности в лекарствах и использованием закупленных препаратов (Тверская и Самарская области, Коми, Адыгея, Башкирия, Хакасия, Чукотский АО), а также отсутствие выписки лекарств при наличии медицинских показаний (Орловская, Ярославская, Самарская области, Адыгея, Чечня).