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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Нарушения, связанные с отпуском льготных лекарств, были выявлены в 16 регионах России. Речь идет о несвоевременном обеспечении лекарствами по льготным рецептам и отсутствии контроля за определением потребности в препаратах
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению. Об этом говорится в материалах Минздрава, поступивших в РБК.

Среди регионов-нарушителей названы Брянская, Воронежская, Орловская, Рязанская, Самарская, Ульяновская и Кемеровская области, республики Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край.

Так, в некоторых из них специалисты Росздравнадзора выявили несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам (Брянская, Тверская, Ярославская области, Коми, Адыгея, Алтай, Хакасия, Дагестан и Краснодарский край). В других — отсутствие контроля со стороны региональных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарственных препаратах, а также использованием закупленных лекарственных препаратов (Тверская и Самарская области, Коми, Адыгея, Башкирия, Хакасия, Чукотский АО).

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Среди вскрытых нарушений оказались также отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний (Орлоская, Ярославская, Самарская области, Адыгея, Чечня). В Ульяновской области, например, 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями остаются необеспеченными, отмечает ведомство.

Проверки были назначены после обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов.

Осенью президент Владимир Путин заявлял, что существующая в настоящее время в России система льготного обеспечения лекарствами является малопродуктивной и не учитывает потребности людей. Порядок необходимо навести как с регистром льготных категорий граждан, так и с перечнем препаратов для них, отмечал глава государства. По словам Путина, не все регионы ведут статистику жителей, имеющих право на льготные лекарства или уже пользующихся ими. Он также обратил внимание на неравенство в финансировании льгот в регионах: в 2017 году расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах более чем в семь раз.

Авторы: Мария Бондаренко, Полина Звездина, Юлия Выродова
Теги: лекарства, Росздравнадзор
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