Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств

Нарушения, связанные с отпуском льготных лекарств, были выявлены в 16 регионах России. Речь идет о несвоевременном обеспечении лекарствами по льготным рецептам и отсутствии контроля за определением потребности в препаратах

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Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению. Об этом говорится в материалах Минздрава, поступивших в РБК.

Среди регионов-нарушителей названы Брянская, Воронежская, Орловская, Рязанская, Самарская, Ульяновская и Кемеровская области, республики Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край.

Так, в некоторых из них специалисты Росздравнадзора выявили несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам (Брянская, Тверская, Ярославская области, Коми, Адыгея, Алтай, Хакасия, Дагестан и Краснодарский край). В других — отсутствие контроля со стороны региональных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарственных препаратах, а также использованием закупленных лекарственных препаратов (Тверская и Самарская области, Коми, Адыгея, Башкирия, Хакасия, Чукотский АО).

Среди вскрытых нарушений оказались также отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медицинских показаний (Орлоская, Ярославская, Самарская области, Адыгея, Чечня). В Ульяновской области, например, 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями остаются необеспеченными, отмечает ведомство.